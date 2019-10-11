Пассажир упал под поезд на станции метро «Пролетарская»

Пассажир упал под поезд на станции метро &#171;Пролетарская&#187;
Причины падения пассажиры на рельсы не называются. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня утром, 11 октября, в метрополитене Петербурга произошел страшный инцидент: пассажир упал на рельсы. Все случилось на станции «Пролетарская».

Со слов очевидцев, пострадавший может быть жив. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, как медики склонились над пострадавшим.

«Машины скорой помощи подъехали к Пролетарской», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к записи уточнили, что мужчина жив, медработники подняли его на носилках наверх. Пользователи также написали, что на станции не было крови, а только упаковки от препаратов.

Обстоятельства падения и другие детали произошедшего не называются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о возгорании у метро «Парнас». Пожар случился рядом с вестибюлем станции.

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Пассажир упал под поезд на станции метро «Пролетарская»
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