Пассажир упал под поезд на станции метро «Пролетарская»

Сегодня утром, 11 октября, в метрополитене Петербурга произошел страшный инцидент: пассажир упал на рельсы. Все случилось на станции «Пролетарская».
Со слов очевидцев, пострадавший может быть жив. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, как медики склонились над пострадавшим.
«Машины скорой помощи подъехали к Пролетарской», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».
В комментариях к записи уточнили, что мужчина жив, медработники подняли его на носилках наверх. Пользователи также написали, что на станции не было крови, а только упаковки от препаратов.
Обстоятельства падения и другие детали произошедшего не называются.
Ранее в GazetaSPb сообщали о возгорании у метро «Парнас». Пожар случился рядом с вестибюлем станции.