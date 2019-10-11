Мужчина пырнул ножом собутыльника во время ссоры в Ленобласти

Очередной конфликт с применением холодного оружия произошел между двумя мужчинами в Тосненском районе Ленобласти.

Полиция возбудила уголовное дело против 28-летнего мужчины, который, нанес тяжелые травмы ножом своему приятелю в ходе пьяной ссоры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

Позавчера 9 октября сотрудники дежурной части ОМВД России по Тосненскому району Ленобласти получили сообщение с информацией о том, что в городе Никольское в одной из квартир дома на Комсомольской улице мужчина получил серьезное ножевое ранение.

Сотрудники прибыли на место происшествия и выяснили, что молодой человек, хозяин квартиры, принимал у себя в гостях 44-летнего мужчину, они выпивали. В какой-то момент разыгрался спор, в ходе которого хозяин квартиры напал на своего гостя и нанес ему серьезные травмы.

Пострадавший выжил, его госпитализировали. Против агрессора возбудили уголовное дело.

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