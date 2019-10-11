Жители Волхова остались без воды

14 тысяч человек оказались без горячей воды в Волхове, произошла авария на магистральном водопроводе Леноблводоканала.

Вчера около 17 часов произошла авария на магистральном трубопроводе Леноблводоканала. Сразу после происшествия от горячего водоснабжения были оторваны почти 20 тысяч местных жителей, но правому берегу города Волхов-2 получилось в скором времени вернуть поток горячей воды.

Также сообщается, что временно было прекращено поступление горячей воды из котельной, для того чтобы не пропало отопление.

Сотрудники водоканала сообщили, что авария случилась на трубе диаметром 500 миллиметров, с 19:15 была отключена горячая вода. На данный момент специалисты используют резервную трубу, стараясь восстановить подачу воды на левый берег города.

Все работы проводятся максимально оперативно, чтобы в скором времени детские сады, школы и другие учреждения смогли вернуться к работе.

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