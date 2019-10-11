За превышение скорости на ЗСД начнут штрафовать с 14 октября

С 14 октября петербургское управление Госавтоинспекции начнет выписывать штрафы за превышение скорости на ЗСД. Информация о нарушениях будет фиксироваться в автоматическом режиме.

Автодорога ЗСД оборудована средствами для фиксации нарушений. Камеры настроены на обнаружение фактов превышения максимальной разрешенной скорости, сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Скорость ограничена знаками до 110 и 90 км/час.

Ограничения, которые выводятся на Табло переменной информации, на ЗСД не фиксируются.

Информация с камер будет интегрироваться в «Автоматизированную систему фиксации нарушений ПДД». Доход со штрафов будет направляться в бюджет Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе нарушителей ПДД начали отслеживать с помощью автоматических мобильных комплексов.