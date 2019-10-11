За превышение скорости на ЗСД начнут штрафовать с 14 октября

За превышение скорости на ЗСД начнут штрафовать с 14 октября
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

С 14 октября петербургское управление Госавтоинспекции начнет выписывать штрафы за превышение скорости на ЗСД. Информация о нарушениях будет фиксироваться в автоматическом режиме.

Автодорога ЗСД оборудована средствами для фиксации нарушений. Камеры настроены на обнаружение фактов превышения максимальной разрешенной скорости, сообщили в Отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Скорость ограничена знаками до 110 и 90 км/час.

Ограничения, которые выводятся на Табло переменной информации, на ЗСД не фиксируются.

Информация с камер будет интегрироваться в «Автоматизированную систему фиксации нарушений ПДД». Доход со штрафов будет направляться в бюджет Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калининском районе нарушителей ПДД начали отслеживать с помощью автоматических мобильных комплексов.

гибдд зсд новости спб превышение скорости штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За превышение скорости на ЗСД начнут штрафовать с 14 октября
Несовершеннолетний похитил у таксиста телефон в Петербурге
Японию настигнет сильнейший за последние 60 лет тайфун
В Ленобласти уничтожили более 200 нелегальных съездов
В Петербурге задержали таксиста, похитившего у пассажира деньги
Оконные воры грабят женщин в Ленобласти
Злоумышленники похитили мобильник и деньги у петербуржца
Пенсионерке пообещали снять порчу за 160 тысяч в Колпино