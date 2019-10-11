В медкомиссию добавят обязательный тест на хронический алкоголизм

В медицинскую комиссию для водителей добавят дополнительный тест. Россиянам нужно будет сдать кровь на выявление хронического алкоголизма.
Согласно информации в Минздрав, соответствующий приказ уже принят. Изменения внесены в целях обеспечения безопасности на дорогах. Согласно информации ведомства, в случае обнаружения алкомаркера CDT участника направят в наркодиспансер.
Новая проверка коснется и претендующих на возврат водительских прав по окончании срока лишения. Как сообщает «Коммерсант», россиянам также предложат сдать анализы на употребление психотропных веществ.
Ранее в GazetaSPb сообщали о водителях, играющих в пробке в города. Скопление машин образовалось на КАД.