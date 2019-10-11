В медкомиссию добавят обязательный тест на хронический алкоголизм

В медкомиссию добавят обязательный тест на хронический алкоголизм
В медкомиссию добавят тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Фото: Pixabay

В медицинскую комиссию для водителей добавят дополнительный тест. Россиянам нужно будет сдать кровь на выявление хронического алкоголизма.

Согласно информации в Минздрав, соответствующий приказ уже принят. Изменения внесены в целях обеспечения безопасности на дорогах. Согласно информации ведомства, в случае обнаружения алкомаркера CDT участника направят в наркодиспансер.

Новая проверка коснется и претендующих на возврат водительских прав по окончании срока лишения. Как сообщает «Коммерсант», россиянам также предложат сдать анализы на употребление психотропных веществ.

Ранее в GazetaSPb сообщали о водителях, играющих в пробке в города. Скопление машин образовалось на КАД.

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