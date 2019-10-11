Бизнес-леди лишилась в Мурино Toyota Land Cruiser за 4,2 млн

Петербургская бизнес-леди осталась без дорогостоящей иномарки в Мурино. Неизвестные угнали Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 4 млн 200 тыс. рублей.

О хищении женщина заявила в полицию 10 октября. Машина, по её словам, была припаркована на Парадной улице.

Автомобиль, как стало известно Gazeta.SPb, застрахован по ОСАГО и оборудован сигнализацией. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

«Полицейские предпринимают все необходимые меры, направленные на розыск транспортного средства и задержание злоумышленников», — сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, в Петербурге неизвестные похитили Toyota Land Cruiser 2019 года выпуска. Владелец автомобиля — коммерческий директор одной из петербургских компаний. Машина, по его словам, пропала в период с 28 сентября по 7 октября.