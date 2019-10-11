Украинец украл более 30 велосипедов и самокатов в Петербурге

Преступник предстанет перед судом по обвинению в краже боле 30 дорогостоящих средств передвижения, таких как велосипеды, самокаты и другие.

Сегодня, 11 октября, прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Украины. Мужчина осуществил более тридцати краж на территории Приморского района.

В основном, злоумышленника привлекали дорогостоящие транспортные средства: велосипеды и самокаты. Не отказывался преступник и от аналогичных средств передвижения. Теперь украинцу предстоит ответить за совершенные злодеяния перед судом.

Об инциденте Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Нпоминаем, что ранее Gazeta.SPb писала о похищении автомобиля в Мурино. Предпринимательница лишилась дорогостоящего внедорожника Toyota Land Cruiser. Ущерб пострадавшая оценила в 4,2 млн.