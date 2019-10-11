«Бронка групп» ответила на нападки Макарова

Управляющая компания «Бронка групп» ответила на нападки Вячеслава Макарова, спикера Законодательного Собрания Петербурга.

В четверг, 10 октября, Вячеслав Макаров посетил встречу с жильцами дома на Большой Разночинной улице Петроградского района Северной столицы, которые выступают против застройки, осуществляемой по соседству «Бронкой групп». Чиновник отметил, что уведомил о происходящем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и через несколько дней застраиваемый участок будет переведен в зону зеленых насаждений.

Однако «Бронка групп» утверждает, что стройка согласована с жильцами и техническое обследование близлежащих домов было проведено, а значит, все условия, поставленные перед девелопером, выполнены и строительство клубного дома будет продолжаться, пишет АБН.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Вячеслав Макаров назвал строительных чиновников «шпаной».