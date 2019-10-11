Дмитриева: те, кто угрожают Кулекину, пытаются дискредитировать власть

Дмитриева: те, кто угрожают Кулекину, пытаются дискредитировать власть
Руководитель фракции "Партия Роста" Законодательного Собрания Петербурга Оксана Дмитриева. Фото: Законодательное собрание

Муниципальный депутат от «Партии Роста» Вячеслав Кулекин заявил об угрозах. Ситуацию прокомментировала руководитель фракции в Законодательном собрании Оксана Дмитриева.

Дмитриева сообщила, что на Кулекина оказывается беспрецедентное давление. В действиях злоумышленников партия усматривает признаки подкупа должностного лица, прямые угрозы и попытки дискредитировать власть. Люди, от которых поступают угрозы, представляются сторонниками партии «Единая Россия» говорят, что действуют при согласии с конкретными чиновниками.

«Мы полагаем, что все это клевета. Те материалы, которыми мы располагаем, имеют признаки абсолютной дискредитации и неуважения к власти», — сказала Дмитриева корреспонденту Gazeta.SPb.

Кулекина, как отметила парламентарий, сейчас сопровождает частное охранное предприятие. При необходимости защита также будет предоставлена членам его семьи.

Напомним, муниципальный депутат круга № 72 Фрунзенского района Вячеслав Кулекин заявил в ФСБ об угрозах. Он сообщил, что от него требуют сдать мандат.

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