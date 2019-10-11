В Петербурге муниципальный депутат сообщил в ФСБ об угрозах

Муниципальный депутат от «Партии роста» округа № 72 Фрунзенского района Петербурга Вячеслав Кулекин заявил в ФСБ об угрозах. От него требуют сдать мандат.

Кулекин сообщил, что на него оказывают давление. Злоумышленник угрожает самому депутату и его семье, пишет NevaToday.

Звонки с угрозами поступили 6 октября. Сам Кулекин подозревает, что давление на него оказывает представитель другой партии. Мужчина также заверяет, что за ним следят.

Отметим, что в муниципальном образовании №72 на выборах победила «Партия Роста».

Выборы муниципальных депутатов прошли в Петербурге 8 сентября. Лидером по количеству мандатов стала «Единая Россия» — 61,5%. «Партия Роста» получила 42 мандата, что составил 2,7%.

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