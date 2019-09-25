Памфилова обвинила главу петербургского избиркома Миненко в плохом подборе кадров

Памфилова обвинила главу петербургского избиркома Миненко в плохом подборе кадров
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: cikrf.ru

Глава ЦИК отметила, что формирование достойных кадров входит в задачи главы избирательного комитета, которым в Петербурге является Виктор Миненко.

Сегодня, 25 сентября, на заседании комиссии ЦИК Памфилова отметила, что одним из главных требований являлась проработка кадрового состава избирательного комитета в преддверии муниципальных выборов в Петербурге. Глава ЦИК также заявила, что обновление состава комиссий на 50% являлось необходимым пунктом в подготовке кадров. Она обвинила Миненко в безнаказанности членов комиссии, что привело к злоупотреблениям обязанностями и проблемным выборам.

Кроме того, Памфилова обвинила председателя Законодательного Собрания Петербурга Вячеслава Макарова во вмешательстве в петербургские выборы. При этом она отметила наличие доказательств прямого влияния Макарова на результаты прошедших муниципальных голосований.

Досталось и депутатам ЗакСа. По мнению Памфиловой, Евгений Марченко, Михаил Романов и Сергей Вострецов также «нанесли непоправимый ущерб» прошедшим муниципальным выборам.

В результате халатного отношения к кадровой политике и злоупотребления должностными полномочиями избирательные права петербуржцев были неоднократно грубо нарушены.

По мнению ЦИК, работа петербургского избиркома на выборах 8 сентября являлась неудовлетворительной.

Напомним, что ранее GazetaSPb сообщала о вероятной причастности Вячеслава Макарова к фальсификации результатов голосования. Предположительно, Макаров вступил в сговор с оппозиционными кандидатами и поспособствовал получению необходимого количества голосов. Подозрения пали на председателя ЗакСа после информации о том, что он настаивал на отмене результатов выборов на определенных избирательных участках.

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Памфилова обвинила главу петербургского избиркома Миненко в плохом подборе кадров
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