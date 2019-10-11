Билан хочет поучаствовать в «Евровидении» в третий раз

Билан хочет поучаствовать в &#171;Евровидении&#187; в третий раз
Певец уже участвовал в "Евровидении" в 2006 и 2008 годах. Последнее выступление принесло ему победу в конкурсе. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Известный исполнитель хочет покорить сцену конкурса в третий раз. До этого певец стал единственным российским участником, завоевавшим победу.

Дима Билан намекнул о своих намерениях, будучи в гостях YouTube-шоу «Алена, блин!». В ходе интервью исполнитель рассуждал о возможности национального голосования при отборе участников «Евровидения», чтобы зрители могли самостоятельно выбрать представителя страны.

При этом певец косвенно отметил, что он, может быть, был бы не против вновь поехать на международный конкурс. «Я вот зрителям закидываю», — сказал Билан. Однако добавил после: «посмотрим, чего забегать».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Пугачева сделала публичное замечание Билану из-за многочисленных извинений перед самарцами. Примадонна устала наблюдать за покаяниями певца.

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