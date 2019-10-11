На Гороховой Subaru сбил девушку на тротуаре

Авария произошла в центре Петербурга, на перекрестке улиц Гороховой и Казанской. В результате происшествия пострадала девушка-пешеход.

Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла в пятницу, 11 октября. Черная Subaru Impreza вылетела с проезжей части на тротуар и сбила девушку.

Автомобиль врезался в угол здания, буквально в метре от него располагается вход в одну из городских булочных. По словам очевидца дорожно-транспортного происшествия, пострадавшую девушку увезли на машине скорой помощи. Также сообщается информация, что кроме нее получили травмы еще два человека.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о массовом ДТП на Каменном острове, спровоцированном иномаркой. По мнению интернет-пользователей, водитель автомобиля ехал по мокрым трамвайным рельсам.