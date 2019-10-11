В Кремле прокомментировали идею Зеленского изменить минские соглашения

В Кремле прокомментировали идею Зеленского изменить минские соглашения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждается.

Он отметил об изменении порядка выполнения минских договоренностей «пока никто речи не ведет», сообщает ТАСС. При этом Песков уточнил, что для этого кто-то из участников конфликта должен официально заявить о выходе из Минска-2.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений. Украинский лидер отметил, что так может произойти, если не будет принят закон об особом статусе Донбасса с «формулой Штайнмайера». Зеленский заявил также, что это произойдет автоматически, и тогда Украина останется с Россией один на один.

Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, закрепление за Донбассом особого статуса, а также проведения выборов в самопровозглашенных республиках.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского в Киеве продлилась более 14 часов. Мероприятие прошло с 10:00 до 14:24 на рынке Kyiv Food Market.

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