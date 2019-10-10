Пресс-марафон Зеленского длился более 14 часов

Пресс-марафон Зеленского длился более 14 часов
Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского в Киеве продлилась более 14 часов. Мероприятие прошло с 10:00 до 14:24 на рынке Kyiv Food Market.

Это была первая официальная масштабная пресс-конференция нового президента Украины.

В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал о плане Б по урегулированию в Донбассе, поговорил об отношениях с США и ответил на вопрос о страхе перед Путиным.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений.

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Пресс-марафон Зеленского длился более 14 часов
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