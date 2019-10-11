Порядка 80% проголосовавших в опросе Госдумы поддержали возвращение смертной казни

Почти 80% опрошенных пользователей сети «ВКонтакте» высказались за возвращение смертной казнь для убийц детей и педофилов.

Соответствующее голосование размещено на официальной странице Госдумы в соцсети.

На вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?» более 46 тыс. человек ответили положительно. Это составляет около 80% опрошенных. Отрицательный ответ выбрали более девяти тысяч человек (17%).

Накануне Госдума запустила голосование о смертной казни после резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове. Вечером 10 октября был задержан подозреваемый Михаил Туватин, он сознался в убийстве. Неподалеку от дома, где жила девочка, в гаражном комплексе, найдено тело пропавшей 9-летней девочки. Волонтеры искали ее больше суток. Известно, что полиция задержала подозреваемого, изучив базу ранее судимых. Задержанный мужчина признался в совершении убийства и, как сообщается, сам рассказал, где спрятано тело ребенка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов выступил за введение смертной казни в отношении лиц, убивших женщину или ребенка. Такая резкая позиция от главы КПРФ прозвучала на заседании Государственной думы 11 октября в связи с трагедией, которая произошла в Саратове с 9-летней девочкой.