Зюганов предлагает вернуть смертную казнь

Лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов выступил за введение смертной казни в отношении лиц, убивших женщину или ребенка.

Такая резкая позиция от главы КПРФ прозвучала на заседании Государственной думы 11 октября в связи с трагедией, которая произошла в Саратове с 9-летней девочкой. Зюганов заявил, что те, кто лишают жизней женщин и детей достойны смертной казни.

Снятие моратория на смертную казнь снова всерьез обсуждается: депутаты в Государственной думе, обычные граждане в интернете. Добровольцы составили петицию и собирают подписи. Такая агрессивная волна вспыхнула в связи с убийством девятилетней девочки в Саратове.

В свою очередь депутаты Государственной думы от Саратовской области выступили в пользу возвращения к смертной казни.

Однако остальные депутаты призывают саратовских коллег не горячиться, не принимать серьезных решений, когда «нервы накалены до предела». Также доказывают неэффективность этого вида наказания, приводя в пример развитые страны с низким уровнем преступности, но без смертной казни.

Ранее GazetaSPb сообщила, что саратовский маньяк убил девочку из-за паранойи.