Саратовский маньяк убил школьницу из-за паранойи

Саратовский маньяк убил школьницу из-за паранойи
Подсудимый на допросе. Кадр из официального видео Следственного комитета

Следственный комитет опубликовал видео с признанием убийцы.

На опубликованных кадрах молодой мужчина с разбитой губой, худощавый с черными волосами отвечает на вопросы следователя уверенно и немного нагло. Задержанный на камеру говорит о том, что признает свою вину и «в целом» раскаивается.

Так, он объясняет, что некоторое время назад, несколько месяцев, он незаконно захватил чужой гараж и сменил в нем замок, гараж располагался как раз возле дома убитой девочки.

В день убийства, по словам арестованного, 9-летняя девочка шла мимо гаража и спросила мужчину, он ли хозяин гаража.

Убийца, его фамилия Туватин, напугался, что гараж мог на самом деле быть собственностью семьи девочки, поэтому затащил ее внутрь и убил.

Ранее GazetaSPB сообщила, что пойман подозреваемый в убийстве 9-летней девочке, пропавшей на пути из дома в школу.

Саратов убийство
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