ЦБ разрешил неквалифицированным инвесторам покупать иностранные акции

Кроме того, для них будут существенно расширены лимиты по рисковым инвестициям.Фото: Pixabay

Кроме того, для них будут существенно расширены лимиты по рисковым инвестициям.Фото: Pixabay

ЦБ разрешил неквалифицированным инвесторам покупать акции иностранных компаний.

Ранее, чтобы защитить неопытных инвесторов от больших потерь Центробанк предложил законопроект, который должен был разделить частных инвесторов на несколько групп. Для каждой из них он сформировал критерии и список разрешенных сделок.

В частности, особо защищаемым неквалифицированным инвесторам ЦБ хотел ограничить доступ к ряду популярных инструментов.

Законопроект, который Госдума уже приняла в первом чтении, раскритиковали российские брокеры. Они предупредили, что с ограничениями столкнутся до 70% новых инвесторов, которые в результате могут уйти к их иностранным конкурентам. ЦБ согласился сохранить за неквалифицированными инвесторами возможность покупать акции иностранных компаний, сообщает РБК. Кроме того, для них будут существенно расширены лимиты по рисковым инвестициям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах иностранными ценными бумагами, может переехать на Дальний Восток, на остров Русский.