В Металлострое водитель иномарки насмерть задавил пожилого мужчину

В Металлострое водитель иномарки насмерть задавил пожилого мужчину
Мужчина скончался от полученных травм. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Колпинском районе Петербурга водитель легкового автомобиля сбил мужчину, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода, и скрылся. Чуть позже он все таки вернулся к месту происшествия. Пострадавший скончался.

Трагический инцидент произошел 12 сентября у дома №1 по Северному проезду. 41-летний водитель управлял автомобилем Geely Atlas, когда сбил пожилого пешехода. Стаж управления автомобилем у мужчины около 13 лет.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по городу и области, в результате удара пешеход скончался на месте. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии на пересечении Невского и Садовой. Автобус протаранил легковушку.

дтп Колпинский район УГИБДД
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