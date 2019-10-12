Автобус протаранил иномарку на перекрестке Невского и Садовой

В Северной столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Инцидент случился сегодня утром, 12 октября, на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. Со слов очевидцев, транспортное средство протаранило легковой автомобиль Opel.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у легковушки появилась крупная вмятина на пассажирской двери. Автор запечатлел участников на фоне Российской национальной библиотеки.

Информация о пострадавших не приводится. Пассажиры покинули автобус.

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