Автобус протаранил иномарку на перекрестке Невского и Садовой

Автобус протаранил иномарку на перекрестке Невского и Садовой
Пассажиры покинули автобус. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Инцидент случился сегодня утром, 12 октября, на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы. Со слов очевидцев, транспортное средство протаранило легковой автомобиль Opel.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у легковушки появилась крупная вмятина на пассажирской двери. Автор запечатлел участников на фоне Российской национальной библиотеки.

Информация о пострадавших не приводится. Пассажиры покинули автобус.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Лебяженском городском поселении. Спасатели тушил возгорание в частном доме.

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