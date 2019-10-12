Пожарные потушили полыхающий частный дом в Лебяженском

В Ломоносовском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом на площади 64 квадратных метров. Инцидент случился в пятницу вечером, 11 октября, в одном из домов на 7-й линии садового товарищества Шанс в Лебяженском городском поселении. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 22:16.

К месту происшествия оперативно прибыли семь спасателей на двух единицах спецтехники. На ликвидацию огня им потребовалось около получаса. К 23:21 возгорание было потушено.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, информация о пострадавших уточняется. В настоящее время ведется дознание по факту произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Ульяновке. Спасатели тушили горящий дом.