В Ульяновке спасатели час тушили горящий частный дом

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили пожар в жилом доме. Инцидент произошел сегодня, 12 октября, в одной из построек по улице Достоевского в поселке Ульяновка.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 4:45. Огонь распространился на площади 48 квадратных метров. К месту оперативно прибыли шесть спасателей на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по области, к 5:44 огонь был полностью потушен.

Информация о возможных пострадавших не поступала. В настоящее время проводится дознание по факту произошедшего.

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