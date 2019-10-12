На трассе М-11 произошло четыре ДТП с фурами за ночь

На трассе М-11 произошло четыре ДТП с фурами за ночь
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: Pixabay

Сегодня ночью на автодороге М-11 «Москва — Санкт-Петербург» произошло несколько крупных ДТП с фурами. Водители уверены, что всему виной скользкая дорога.

Все произошло в ночь с пятницы на субботу на участке трассы Петербург — Бологое. Со слов очевидцев, на участке насчитано четыре аварии, в трех из них транспорты получили серьезные повреждения.

«Одна перевернута, еще одна пробила отбойник», — написали подписчики сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информация о пострадавших в соцсети «ВКонтакте» не приводится.

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