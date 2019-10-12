В Кировском районе 17 пожарных тушили дачи

В Кировском районе спасатели потушили пожар в дачных постройках. Возгорание произошло на площади 164 квадратных метра.

Все случилось в пятницу вечером, 11 октября, в садоводческом некоммерческом товариществе «Русь» на улице Заря, 6. Сообщение о пожаре поступило в 21:38. К месту оперативно прибыли 17 спасателей на четырех единицах спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Ленобласти, ликвидировать огонь удалось в 1:20 следующего дня. Причины возгорания и информация о возможных пострадавших не приводится.

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