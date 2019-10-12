Неизвестные подвезли петербуржца, взяв за проезд портмоне и мобильник

В Василеостровском районе сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, похитивших личные вещи у петербуржца.

Заявление в полицию от 28-летнего пострадавшего поступило сегодня, 12 октября. Со слов мужчины, его подвозили неизвестные лица. В ходе поездки они брызнули из баллончика ему в лицо и похитили мобильник с портмоне. Там также находились банковские карты, документы и наличные средства. Сумма ущерба составила 90 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время полицейские приняли меры к розыску и задержанию злоумышленников.

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