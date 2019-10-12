Автоледи на каршеринге попала в полицию из-за езды без прав и чужого аккаунта

Первый сигнал об остановке автоледи проигнорировала. Фото: pixabay

Первый сигнал об остановке автоледи проигнорировала. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга остановили автоледи на каршеринге, которая управляла автомобилем без водительских прав.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 11 октября, на улице Отважных. Сотрудники ГИБДД попытались остановить 21-летнюю девушку, однако та сигнал проигнорировала. Но позже все-таки припарковала иномарку, принадлежащую каршеринговой компании.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в результате проверки выяснилось, что девушка ездит без удостоверения, а аккаунт был приобретем незаконно.

Гражданку доставили в отдел полиции для разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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