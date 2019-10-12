Подросток умер после поставленного медиками укола в Приозерске

Подросток умер после поставленного медиками укола в Приозерске
Мальчик перестал подавать признаки жизни после сделанного укола. Фото: pixabay

Сотрудники полиции Приозерского района Ленобласти проверяют обстоятельства смерти 15-летнего школьника. Он скончался после укола сотрудников скорой помощи.

О смерти несовершеннолетнего в полицию сообщил фельдшер скорой помощи вечером 11 октября. Он рассказал правоохранителям, что 15-летний мальчик умер в квартире одного из домов по улице Ленина.

Как сообщает 47news, за некоторое время до смерти у ребенка наблюдался рвотный рефлекс, ребенку вызвали врачей. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи сделали школьнику укол, после которого мальчик перестал подавать признаки жизни.

За недели до смерти подросток лежал в больнице Приозерска, врачи подозревали гастрит. Однако диагноз не подтвердился и его пришлось выписать.

Тело мальчика направлено в морг для установления причины внезапной смерти.

Ранее GazetaSPb сообщала, что подросток из Мурино умер после выписки из больницы.

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