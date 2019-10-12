Раненый мигрант найден возле школы на проспекте Науки

Раненый мигрант найден возле школы на проспекте Науки
Истекающий кровью мужчина был обнаружен на проспекте Науки 45/2. Фото: Google.Maps

Возле одной из школ в Калининском районе Петербурга прохожие заметили окровавленного мужчину, лежащего на земле. На место происшествия были вызваны экстренные службы.

Правоохранительные органы прибыли на проспект Науки 45/2, где обнаружили раненого мужчину. Им оказался 31-летний уроженец Узбекистана. АБН отмечает, что мужчина не состоял на миграционном учете. Пострадавшего хотели госпитализировать, однако он скончался в карете скорой помощи, не доехав до больницы.

Стражи порядка задержали подозреваемого в убийстве 18-летнего гражданина Узбекистана, который также не состоит на учете. По его словам, он вместе с убитым распивали алкоголь, когда во время конфликта юноша ударил мужчину ножом в шею.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мужчина пырнул ножом собутыльника во время ссоры в Ленобласти.

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