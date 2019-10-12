Домушники вынесли из квартиры пенсионера «ювелирку» и юбилейные монеты в Петербурге

После визита злоумышленников, мужчина не досчитался личных вещей. Фото: Google View

После визита злоумышленников, мужчина не досчитался личных вещей. Фото: Google View

В Северной столице сотрудники правопорядка разыскивают злоумышленников, которые оставили пенсионера без ювелирных украшений и юбилейных монет.

Инцидент произошел в пятницу, 11 октября, в одной из квартир дома №9 на Морской набережной. В отдел полиции обратилась 73-летний житель.

С его слов, все произошло в период с 16:00 30 сентября до 12:00 10 октября. Неизвестные проникли в квартиру, после чего пенсионер не досчитался «ювелирки» и монет.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, сумма ущерба составила 70 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

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