Водитель подсказал дорогу и лишился сумки в Петербурге

В Выборгском районе Петербурга неизвестный вытащил сумку с деньгами из чужого автомобиля.

Инцидент случился в пятницу, 11 октября, во дворе дома №69 по Лесному проспекту. Со слов уроженца одного из среднеазиатских государств, он снял денежные средства и сел в машину, когда рядом с ним притормозила иномарка. Мужчина добавил, что водитель спросил его, как добраться до метро «Пионерская». После короткого диалога водитель скрылся на большой скорости, а заявитель обнаружил пропажу сумки.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в сумке находились 8,3 тыс. долларов и документы.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции приняли меры к розыску злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП с участием пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.