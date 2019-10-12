Перебегавший пешеход вмял своим телом лобовое стекло иномарки на Наставников

Перебегавший пешеход вмял своим телом лобовое стекло иномарки на Наставников
Пешеход вмял лобовое стекло. Фото: vk.com/dorinspb

На проспекте Наставников в Петербурге мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, когда его сбил водитель легкового автомобиля.

Все произошло сегодня, 12 октября, около дома №1 в 6:40. Пешеход буквально смял лобовое стекло внутрь салона машины Renault Logan. К месту оперативно прибыла скорая помощь, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по городу и области, в момент происшествия шел дождь. К месту также приехали сотрудники ДПС, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщали о дорожно-транспортном происшествии в Волховском районе. Участниками аварии стали цементовоз и транспортное средство. Пострадало несколько пассажиров, в том числе ребенок.

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Перебегавший пешеход вмял своим телом лобовое стекло иномарки на Наставников
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