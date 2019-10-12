На трассе «Кола» столкнулись цементовоз и автобус

В Волховском районе Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 119-м километре трассы «Кола».

Все произошло сегодня, 12 октября, около 10:10. На участке столкнулись Цементовоз Shacman и пассажирский автобус «Неман». Участники двигались в попутном направлении.

Как сообщили в УГИБДД МВД РФ по городу и области, в результате столкновения травмы легкой степени тяжести получили 7 пассажиров автобуса, среди них оказался ребенок.

Всего в транспортном средстве находилось 24 человека. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются детали.

Ранее в GazetaSPb сообщали об экстренной посадке самолета. Воздушное судно следовало из Петербурга.