На трассе «Кола» столкнулись цементовоз и автобус

На трассе &#171;Кола&#187; столкнулись цементовоз и автобус
Причины ДТП не называются. Фото: pixabay

В Волховском районе Ленобласти произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на 119-м километре трассы «Кола».

Все произошло сегодня, 12 октября, около 10:10. На участке столкнулись Цементовоз Shacman и пассажирский автобус «Неман». Участники двигались в попутном направлении.

Как сообщили в УГИБДД МВД РФ по городу и области, в результате столкновения травмы легкой степени тяжести получили 7 пассажиров автобуса, среди них оказался ребенок.

Всего в транспортном средстве находилось 24 человека. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются детали.

Ранее в GazetaSPb сообщали об экстренной посадке самолета. Воздушное судно следовало из Петербурга.

"Кола" дтп пострадавшие
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На трассе «Кола» столкнулись цементовоз и автобус