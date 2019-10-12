Самолет Санкт-Петербург — Ереван экстренно сел в Тбилиси

Воздушное судно, следовавшее из Северной столицы в Ереван, совершило экстренную посадку. Самолет приземлился в аэропорту Тбилиси.
Инцидент случился сегодня, 11 октября. Соответствующее решение было принято по техническим причинам.
Как сообщает Комитет гражданской авиации Армении на странице в Facebook, после необходимого обслуживание Рейс авиакомпании «Армения» был возобновлен, самолет вернулся в Ереван.
Ранее в GazetaSPb сообщали об экстренной посадке воздушного судна из-за пассажира с травматическим пистолетом. Мужчина обнаружил оружие в ручной клади, после чего сообщил об этом бортпроводнику. Мужчина признался, что забыл убрать пистолет в багаж.