Самолет Санкт-Петербург — Ереван экстренно сел в Тбилиси

Самолет Санкт-Петербург &#8212; Ереван экстренно сел в Тбилиси
Самолет вернулся в Ереван без инцидентов. Фото: pixabay

Воздушное судно, следовавшее из Северной столицы в Ереван, совершило экстренную посадку. Самолет приземлился в аэропорту Тбилиси.

Инцидент случился сегодня, 11 октября. Соответствующее решение было принято по техническим причинам.

Как сообщает Комитет гражданской авиации Армении на странице в Facebook, после необходимого обслуживание Рейс авиакомпании «Армения» был возобновлен, самолет вернулся в Ереван.

Ранее в GazetaSPb сообщали об экстренной посадке воздушного судна из-за пассажира с травматическим пистолетом. Мужчина обнаружил оружие в ручной клади, после чего сообщил об этом бортпроводнику. Мужчина признался, что забыл убрать пистолет в багаж.

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