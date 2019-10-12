«Новичок» влетел в КамАЗ на Латышских Стрелков

Информация о состоянии участников не приводится. Фото: vk.com/spb_today

Информация о состоянии участников не приводится. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа. Инцидент произошел сегодня, 12 октября, около 13:30.

«Плотненькая авария на ул. Латышских Стрелков», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Автор также уточнил, что на участке «встретились» большегруз и новичок. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковой автомобиль въехал в колесо КамАЗа. У легковушки помята передняя часть.

«Новичка с почином!» — написал пользователь.

Информация о состоянии водителей не приводится.

Ранее в GazetaSPb сообщали об аварии с пешеходом. Водитель иномарки поздно среагировал и сбил мужчину. Пострадавший вмял лобовое стекло машины.