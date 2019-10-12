Посетителей «Леруа Мерлен» возле «Пионерской» эвакуировали

Эвакуация гипермаркета «Леруа Мерлен» на проспекте Испытателей в Приморском районе Петербурга произошла днем 12 октября.

Как сообщают петербуржцы, ставшие участниками эвакуации, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», эвакуация магазина произошла после часа дня. По неизвестной причине покупателей и персонал гипермаркета попросили покинуть помещение ТРК. Причина эвакуации пока не называется.

Петербуржцы предполагают, что их могли вывести из гипермаркета из-за очередного бесхозного предмета, либо информации о взрывном устройстве. Отмечается, что «Леруа Мерлен» закрывался примерно на 30 минут, после чего возобновил свою работу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге эвакуировали частную школу из-за угрозы распыления «Новичка».