Посетителей «Леруа Мерлен» возле «Пионерской» эвакуировали

Посетителей &#171;Леруа Мерлен&#187; возле &#171;Пионерской&#187; эвакуировали
Строймаркет "Леруа Мерлен" находится в ТРК "Сити Молл" возле станции метро "Пионерская. Фото: vk.com

Эвакуация гипермаркета «Леруа Мерлен» на проспекте Испытателей в Приморском районе Петербурга произошла днем 12 октября.

Как сообщают петербуржцы, ставшие участниками эвакуации, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», эвакуация магазина произошла после часа дня. По неизвестной причине покупателей и персонал гипермаркета попросили покинуть помещение ТРК. Причина эвакуации пока не называется.

Петербуржцы предполагают, что их могли вывести из гипермаркета из-за очередного бесхозного предмета, либо информации о взрывном устройстве. Отмечается, что «Леруа Мерлен» закрывался примерно на 30 минут, после чего возобновил свою работу.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге эвакуировали частную школу из-за угрозы распыления «Новичка».

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