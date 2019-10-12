В Петербурге скончался мужчина, упавший под поезд на «Пролетарской»

В Петербурге скончался мужчина, упавший под поезд на &#171;Пролетарской&#187;
Причины падения пассажиры на рельсы не называются. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржец, упавший на рельсы на станции метрополитена «Пролетарская» в пятницу, 11 октября, скончался в реанимации.

Мужчина в возрасте 50 лет получил множественные травм в результате падения с платформы станции метро. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в отделение реанимации в тяжелом состоянии, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался.

Утром в пятницу пассажиры Петербургского метрополитена жаловались на задержку поездов. По «зеленой» ветке поезда ехали только от «Беговой» до «Ломоносовской». При этом все названия станций перепутались при объявлении в вагонах.

Позже в пресс-службе метрополитена объяснили, что задержки связаны с падением человека на рельсы на станции «Пролетарская».

Ранее GazetaSPb сообщала, что пассажир упал под поезд на станции метро «Пролетарская».

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