В Петербурге скончался мужчина, упавший под поезд на «Пролетарской»

Петербуржец, упавший на рельсы на станции метрополитена «Пролетарская» в пятницу, 11 октября, скончался в реанимации.

Мужчина в возрасте 50 лет получил множественные травм в результате падения с платформы станции метро. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в отделение реанимации в тяжелом состоянии, однако, несмотря на все усилия медиков, он скончался.

Утром в пятницу пассажиры Петербургского метрополитена жаловались на задержку поездов. По «зеленой» ветке поезда ехали только от «Беговой» до «Ломоносовской». При этом все названия станций перепутались при объявлении в вагонах.

Позже в пресс-службе метрополитена объяснили, что задержки связаны с падением человека на рельсы на станции «Пролетарская».

Ранее GazetaSPb сообщала, что пассажир упал под поезд на станции метро «Пролетарская».