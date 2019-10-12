«Зенит» заинтересовался полузащитником «Уфы» Карпом

&#171;Зенит&#187; заинтересовался полузащитником &#171;Уфы&#187; Карпом
Футболист Кэтэлин Карп. Фото: fcufa.pro

Петербургский футбольный клуб «Зенит» хочет подписать игрока «Уфы» и сборной Молдавии Кэтэлина Карпа.

Сине-бело-голубые заинтересовались в приобретении 25-летнего полузащитника команды из Уфы после того, как аргентинский защитник Эмануэль Мамман вылетел из строя как минимум на полгода из-за тяжелой травмы. Клуб готов отдать за Карпа 3 миллиона евро, сообщает румынское издание Prosport.ro.

В этом сезоне молдаванин сыграл в дюжине матчей на клубном уровне. На его счету один мяч. Его контракт с уфимской командой заканчивается летом 2022 года.

Кэтэлин Карп является воспитанником киевского «Динамо», за который ни разу не сыграл. В 2014 году он начал играть за румынские клубы, в частности: ЧФР «Клуж», «Стяуа» и «Вииторул». В команду Уфы спортсмен попал в начале 2017 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Зенит» планирует купить Чистякова за 3,5 млн евро.

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