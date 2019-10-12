«Зенит» планирует купить Чистякова за 3,5 млн евро

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

Петербургский футбольный клуб намерен вернуть Чистякова, заплатив за него 3,5 млн евро, сообщает ФАН. Трансфер возможен только по окончании сезона, потому что «Ростов» не желает отпускать футболиста по ходу сезона.

Дмитрий Чистяков является воспитанником «Зенита». Он начинал заниматься футболом в пикалевском и тихвинском «Металлургах», затем окончил академию «Зенита» и играл за молодежный состав команды и фарм-клуб «Зенит-2». В 2016-2018 годах Чистяков выступал за «Шинник» и «Тамбов». В этом году защитник перешел в клуб российской премьер-лиги, подписав 4-летний контракт с «Ростовым».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский футбольный клуб «Зенит» может приобрести защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.