Защитник «Ювентуса» Ругани может перейти в «Зенит»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» может приобрести защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.

Как сообщает издание Calciomercato, «Зенит» планирует подписать 25-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Напомним, летом «Зенит» уже пытался купить Даниэле Ругани, но сделка сорвалась из-за травмы Джорджо Кьеллини.

Интерес к футболисту также проявляют и клубы английской премьер-лиги, хотя официальных предложений пока не поступало.

Отметим, что контракт Ругани с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что нападающий петербургского клуба «Зенит» Малком перенес успешную операцию в Финляндии. На поле он вернется не раньше следующего года.