В России откроют подвалы для бездомных животных

Российское правительство разработало законопроект, согласно которому все подвалы многоквартирных домов должны быть открытыми для животных, сообщает вице-премьер Виталий Мутко.

Сейчас в стране действует закон, который был принят еще в 90-е годы. Согласно этому закону, все окна, ведущие в подвал, должны быть замурованы. Из-за этого уличные кошки оказываются запертыми в подвалах, а некоторые наоборот, гибнут на улице от холода.

По этой причине в правительстве уже несколько лет ходят разговоры о внесении изменений в действующий закон. Соответствующий проект уже разработан, сейчас его готовят к принятию, сообщает РИА Новости.

Кроме того, после принятия нового закона, решится проблема обеспечения подвалов необходимым температурно-влажностным режимом.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге тратят более 25 миллионов на отлов бездомных животных.