В Петербурге тратят более 25 миллионов на отлов бездомных животных

в 2019 году выделили 26 млн рублей на отлов бездомных животных. Фото: pixabay

в 2019 году выделили 26 млн рублей на отлов бездомных животных. Фото: pixabay

В Северной столице тратят миллионы на отлов и вакцинацию бродячих животных. Приюты могут начать сдавать в аренду без торгов.

Такое заявление прозвучало в ходе заседания Законодательного собрания сегодня, 9 октября. Депутаты отметили, что в настоящем году из городского бюджета выделили 26 млн рублей на отлов бездомных животных. Средства были заложены в расходную часть бюджета комитета по благоустройству.

Еще 6 млн управление ветеринарии потратит на вакцинацию и кастрацию. Около 5 млн рублей ежегодно идут на компенсацию затрат на коммунальные услуги для приютов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что правительство Ленобласти поддержит приюты. Речь идет о помощи в реабилитации диких животных.