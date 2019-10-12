В Кремле прокомментировали вопрос о возвращении смертной казни в России

Пресс-секретарь президента России заявил, что в российском правительстве не поднимался вопрос о возможном возвращении смертной казни на территории страны.

По словам Пескова, в Кремле не обсуждают возможность смертной казни. Об этом сообщает РИА Новости.

Общественная дискуссия об отмене моратория на смертную казнь в России началась после убийства девятилетней жительницы Саратова. Девочка пропала утром в среду, 9 октября, перед началом уроков в школе. В поисках приняли участие правоохранители, спасатели, волонтеры отряда «Лиза Алерт», а также неравнодушные местные жители. Школьница была найдена мертвой в ночь на 11 октября.

Позже полиция задержала подозреваемого в убийстве местного жителя. Многочисленные местные жители даже хотели устроить самосуд, когда правоохранители привели подозреваемого на место убийства.

По словам мужчины, который признался в убийстве, он поселился в одном из заброшенных гаражей города, а девочку ему «пришлось» убить из опасений, что она расскажет об этом взрослым.

После этого случая пользователи в Сети создали петицию с предложением снять мораторий на смертную казнь.

Ранее GazetaSPb сообщала, что порядка 80% проголосовавших в опросе Госдумы поддержали возвращение смертной казни.