КСП обнаружила нарушения в отчетности ГБУ «Город+»

Контрольно-счетная палата Петербурга нашла нарушения в отчетности ГБУ «Город+», в управлении которого находится одноименный информационный ресурс.

Как сообщает АБН, ссылаясь на данные КСП, была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности и законности использования Петербурга ГБУ «Город+» за период с 2017 года по сегодняшний день.

В данных КСП говорится, что руководством был нарушен порядок применения бюджетной классификации РФ. В прошлом году расходы в общей сумме порядка 1,3 млн рублей на создание нематериальных активов указали в подстатье КОСГУ как «Прочие работы, услуги», хотя должна быть статья «Увеличение стоимости нематериальных активов». В КСП отметили, что нарушение было устранено в ходе контрольного мероприятия.

Также «Город+» нарушил порядок и условия оплаты труда сотрудников. Отмечается, что за 2,5 года 20 таких фактов на общую сумму 14,5 тысяч рублей. Все это оказалось выплатами стимулирующего характера и завышением заработной платы.

Помимо этого, КСП выявила нарушения в бухгалтерском учете «Город+», а также в хранении и оформлении документов. Также выявлены шесть фактов нарушения порядка закрепления и использования недвижимости, находящейся в госсобственности. При осуществлении госзакупок были выявлены нарушения, касающиеся несоблюдения порядка заключения госконтрактов, а также формирования, утверждения и ведения графика закупок.

Кроме того, у КСП возникли вопросы к учету труда сотрудников и оплате их работы. Также в КСП добавили, что 60% материалов сайта «Город+» не соответствуют целям создания интернет-портала.

В прошлом году «Город+» руководил Николай Камнев. Он рассказал АБН, что с января этого года не имеет отношения к работе ГБУ, а также отказался давать комментарии.

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