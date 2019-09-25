Смольный обязали устранить монополиста в петербургском морге

Комитет имущественных отношений и комитет по здравоохранению получили предупреждение Петербургского УФАС. Их обязали привести в законное русло отношения между СПб ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ) и ООО «Р.И.П.».

Антимонопольное ведомство установило, что «РИП» безвозмездно предоставила Бюро помещение на Шафировском проспекте. Взамен компания получила информацию о потенциальных заказчиках ритуальных услуг. Также выявлено, что БСМЭ сдает в аренду РИПу часть своих помещений на Екатерининском проспекте. Они используются для оказания ритуальных услуг.

Это нарушает закон о защите конкуренции, подчеркнули в УФАС. Решение ведомства поддержал Верховный суд.

КИО и комитет по здравоохранению обязали до 1 декабря 2019 года принять меры. В том числе, изъять из арендных отношений помещения на Екатерининском проспекте, прекратить БСМЭ использовать помещения РИП на Шафировском, исключить зависимость БСМЭ от коммерческой организации и обеспечить конкуренцию на рынке ритуальных услуг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что верховный суд поставил точку в тарифном споре между УФАС Петербурга и ГУП «Пассажиравтотранс».