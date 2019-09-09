Суд поддержал УФАС Петербурга в споре с «Пассажиравтотрансом»

Верховный суд поставил точку в тарифном споре между УФАС Петербурга и ГУП «Пассажиравтотранс». Инстанция встала на сторону антимонопольного ведомства.

Ранее УФАС поддержали четыре инстанции.

Речь идет о разбирательствах, связанных со стоимостью перевозок в единственном в городе автовокзале на набережной Обводного канала. Монополист решил, что цена на билеты для перевозчиков в кассах автовокзала должна зависеть от длины маршрута.

«Но, как выявил антимонопольный орган, такой подход абсолютно не отражает реальные затраты организации на оказание этой услуги», — сообщили в пресс-службе УФАС.

«Пассажиравтотранс» попытался оспорить предписание УФАС в суде, но потерпел поражение. За допущенное нарушение предприятие заплатило штраф в 300 тыс. рублей. За неисполнение предписание его обязали заплатить еще 400 тысяч.

«Это принципиально важное решение Верховного Суда, которое еще раз напоминает всем монополистам, что тарифы на любые услуги, в том числе и на кассовое обслуживание перевозчиков должны иметь под собой экономическое обоснование», – отметил руководитель УФАС Петербурга Вадим Владимиров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комиссия УФАС обязала ГУП «Петербургский метрополитен» аннулировать закупку на поставку интерьеров для вагонов.