Суд поддержал УФАС Петербурга в споре с «Пассажиравтотрансом»

Суд поддержал УФАС Петербурга в споре с &#171;Пассажиравтотрансом&#187;
Автовокзал в Петербурге. Фото: Википедия

Верховный суд поставил точку в тарифном споре между УФАС Петербурга и ГУП «Пассажиравтотранс». Инстанция встала на сторону антимонопольного ведомства.

Ранее УФАС поддержали четыре инстанции.

Речь идет о разбирательствах, связанных со стоимостью перевозок в единственном в городе автовокзале на набережной Обводного канала. Монополист решил, что цена на билеты для перевозчиков в кассах автовокзала должна зависеть от длины маршрута.

«Но, как выявил антимонопольный орган, такой подход абсолютно не отражает реальные затраты организации на оказание этой услуги», — сообщили в пресс-службе УФАС.

«Пассажиравтотранс» попытался оспорить предписание УФАС в суде, но потерпел поражение. За допущенное нарушение предприятие заплатило штраф в 300 тыс. рублей. За неисполнение предписание его обязали заплатить еще 400 тысяч.

«Это принципиально важное решение Верховного Суда, которое еще раз напоминает всем монополистам, что тарифы на любые услуги, в том числе и на кассовое обслуживание перевозчиков должны иметь под собой экономическое обоснование», – отметил руководитель УФАС Петербурга Вадим Владимиров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комиссия УФАС обязала ГУП «Петербургский метрополитен» аннулировать закупку на поставку интерьеров для вагонов.

автовокзал верховный суд новости спб пассажиравтотранс уфас
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медведев назвал результат Беглова на выборах “внушительным”
Петербуржца осудили за перерезанное горло
Суд поддержал УФАС Петербурга в споре с «Пассажиравтотрансом»
Ученые рассказали, можно ли перестать думать
Медведев прибыл на Менделеевский съезд в Петербурге
Фан-зону Евро-2020 организуют на Конюшенной площади
Сестрорецк остается без “Яндекс.Драйва”
Метрополитен Петербурга объявил конкурс «стишков-пирожков»