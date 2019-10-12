Уровень воды в Неве поднялся до опасных значений

В субботу, 12 октября, сильный ливень в Петербурге поднял уровень воды в Неве до опасных значений.

По данным гидропоста у Горного института в Василеостровском районе, в семь часов вечера уровень воды в Неве поднялся до 123 сантиметров. К восьми вечера он составляет 113 сантиметров. Этому поспособствовали продолжительные ливни и сильный ветер, обрушившиеся на город.

Согласно информации городского управления МЧС России, вечером 12 октября в Петербурге скорость порывов ветра составляет до 18 метров в секунду.

Ранее GazetaSPb сообщала, что из-за шторма в начале октября уровень воды в Финском заливе поднялся на 1 метр. Шторм из Баренцева моря, пришедший в Северную столицу, поднял уровень воды в Финском заливе больше чем на 90 сантиметров.