Уровень воды в Неве поднялся до опасных значений

Уровень воды в Неве поднялся до опасных значений
К восьми вечера уровень воды составляет 113 сантиметров. Фото: spun.fkpkzs.ru

В субботу, 12 октября, сильный ливень в Петербурге поднял уровень воды в Неве до опасных значений.

По данным гидропоста у Горного института в Василеостровском районе, в семь часов вечера уровень воды в Неве поднялся до 123 сантиметров. К восьми вечера он составляет 113 сантиметров. Этому поспособствовали продолжительные ливни и сильный ветер, обрушившиеся на город.

Фото: spun.fkpkzs.ru

Согласно информации городского управления МЧС России, вечером 12 октября в Петербурге скорость порывов ветра составляет до 18 метров в секунду.

Ранее GazetaSPb сообщала, что из-за шторма в начале октября уровень воды в Финском заливе поднялся на 1 метр. Шторм из Баренцева моря, пришедший в Северную столицу, поднял уровень воды в Финском заливе больше чем на 90 сантиметров.

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