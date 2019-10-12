В Петербурге возле консульства Турции задержали пикетчика

Возле здания турецкого консульства в Северной столице прошли одиночные пикеты.

Сегодня, 12 октября, возле дипломатического представительства Турции в Петербурге состоялась серия одиночных пикетов. В политической акции приняли участие люди, поддерживающие федеративное образование курдов на территории Сирии.

Предположительно, в ходе пикета на 7-й Советской улице был задержан Михаил Федорченко, участник «Российского социалистического движения». Его отправили в отделение полиции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в администрации Московского района одобрили проведение митинга против сноса СКК «Петербургский». До этого активисты подавали еще одну заявку, однако её отклонили. Тогда решение обжаловали в суде. В итоге акция протеста все-таки состоится, в воскресенье, 13 октября.