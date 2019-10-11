Администрация Московского района согласовала митинг против сноса СКК

В Петербурге 13 октября пройдет митинг против сноса «СКК Петербургский». Акцию согласовала администрация Московского района.

«Акцию согласовали», — рассказали корреспонденту Gazeta.SPb в пресс-службе администрации.

Ранее в проведении митинга активистам было отказано. После этого одна из противниц сноса Лариса Лопаткина обратилась в суд.

Иск рассмотрели 11 октября. Суд признал решение администрации Московского района незаконным. В согласовании митинга он отказал. Решение это осталось за администрацией.

В каком формате пройдет акция, пока неизвестно. В случае отказа, активисты были готовы устроить флэшмоб или народный сход.

Акция пройдет у СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина, 8. Собираться участники митинга начнут в 13:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комитет по благоустройству опроверг сообщения о вырубке деревьев и кустарников у СКК «Петербургский».