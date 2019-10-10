Смольный опроверг вырубку деревьев у СКК

Комитет по благоустройству опроверг сообщения о вырубке деревьев и кустарников у СКК «Петербургский».

Порубочный билет, как сообщили в ведомстве, выдан ООО «СКА Арена» для инженерно-геологических изысканий на газонах площадью 1 тыс. 970 кв метров. Документ необходим при повреждении травы, растущей близ комплекса.

«О сносе деревьев и кустарников речь в порубочном билете не идет», — заверили в комитете.

Ведомство ссылается на статью 9 Закона о зеленых насаждениях Петербурга. В нем сказано, что порубочный билет требуется при повреждении или уничтожении любых зеленых насаждений. Под зелеными насаждениями в этом случае понимаются «древесные, кустарниковые, травянистые растения и цветники».

Активисты к ответу комитета отнеслись скептически. Они уверены, что деревья все еще под угрозой и нуждаются в защите. За помощью они обратились к депутату Надежде Тихоновой. Парламентарий обратилась к председателю комитета Владимиру Рублевского с просьбой предоставить ей копию порубочного билета.

Напомним, 9 октября активисты, выступающие против сноса СКК, сообщили, что ООО «СКА-Арена» получила порубочный билет на работы на проспекте Юрия Гагарина. Они предположили, что документ нужен для вырубки деревьев.